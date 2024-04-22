МВД завершило проверку по факту инцидента с главой МЧС Чечни

Фото, видео: Афонина Елена / ТАСС; 5-tv.ru

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Алихан Цакаев не реагировал на требования сотрудников полиции и вел себя крайне агрессивно.

Полиция завершила проверку по факту инцидента на контрольно-пропускном пункте «Герзельский мост», где был задержан глава МЧС Чеченской республики Алихан Цакаев. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Сотрудники правоохранительных органов остановили внедорожник GMC Yukon рядом с границей Дагестана за нарушение ПДД, отказ предъявить документы и попытку скрыться. Автомобиль, где находился Цакаев ехал по встречной полосе, создавая угрозу для участников движения.

Полиции пришлось останавливать внедорожник принудительно с помощью инженерного заграждения. Отмечается, что Алихан вел себя агрессивно, угрожая полиции, нецензурно выражаясь и размахивая кулаками.

«Правонарушитель продолжил вести себя неадекватно и агрессивно, высказывая угрозы в адрес сотрудников полиции. В отношении него были применены физическая сила и специальные средства (наручники). В свою очередь, злоумышленник нанес несколько ударов правоохранителям», — заявили в пресс-службе.

Теперь результаты проверки передадут в Следственный комитет РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Дагестане задержан глава МЧС Чечни Алихан Цакаев.