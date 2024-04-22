Чужой жив? На МКС обнаружен неубиваемый мутант

Фото: www.globallookpress.com / National Aeronautics and Space A

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Теперь астронавтам стоит страшиться не только бесконечного космического пространства, но и особо страшной бактерии.

На Международной космической станции (МКС) астронавты обнаружили новую форму жизни, которую невозможно убить. Разумная бактерия-мутант образовалась во внеземном пространстве на стенах МКС, сообщает KP.RU со ссылкой на НАСА.

Неожиданно сотрудники космической станции обнаружили странное, дурно пахнущее вещество. Как оказалось, большая колоний бактерий Enterobacter bugandensis была обнаружена на МКС еще пять лет назад, однако со временем организм мутировал под воздействием межпланетной радиации.

Раньше бактерия, выбравшая для существования туалет и спортивные зоны, вызывала заболевания желудочно-кишечного тракта. Убить ее было сложно — Enterobacter bugandensis особо устойчива к антибиотикам.

Теперь мутант способен выживать в самых сложных условиях, стремительно размножаясь. Он отличается от своих «земных собратьев» как генетически, так и функционально. Кроме того, организм может помогать и другим бактериям, обладая так называемым сознанием.

Как существо этому научилось, исследователи пока определить не могут. Очевидно, что крошечные организмы кооперируются ради взаимопомощи с целью размножиться по всей станции.

«Поэтому космической бактерии выгодно развивать не только себя, но и своих «союзников», — отмечается в материале издания.

Удивительно, что мутант стал намного более опасным и заразным — пробы уничтожили насекомых, которые раньше были «неубиваемыми». Ученые отмечают, что попади такая зараза на землю, то среди населения могла бы распространиться страшная эпидемия. Среди заболеваний также может быть, например, сепсис у новорожденных

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в НАСА признали, что упавший на дом во Флориде мусор прилетел с МКС.