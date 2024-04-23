«Скинификация волос»: работает ли многоступенчатый уход за кожей головы

Химик Жегалова: жирная кожа головы раз в неделю нуждается в глубоком очищении

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

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Быстрее достигнуть желаемого результата позволит изучение инструкции перед приобретением того или иного средства.

В России все еще популярен многоступенчатый уход за кожей, тенденция появилась после выхода на отечественный рынок различных корейских брендов. Кандидат химических наук Наталия Жегалова рассказала изданию Газета.ру, есть ли польза от этого.

«Сначала тенденция коснулась средств по уходу за кожей лица, а после затронуло и средства по уходу за кожей головы и волосами. Возник даже термин „скинификация“ волос, который подразумевает многоступенчатый уход», — объяснила она.

Эксперт уточнила, что для кожи головы и волос важно не только очищение, но и увлажнение, питание, защита, и отшелушивание. Специалист отметила, что важно выбирать средства исходя из потребностей кожи, не обязательно строго следуя многоступенчатой системе.

Она также подчеркнула важность изучения инструкции производителя перед применением средств. Это поможет быстрее достигнуть желаемого результата, резюмировала Жегалова.

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