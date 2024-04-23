Лепс оценил идею включить песни Газманова и SHAMAN в школьную программу

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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По этой теме высказался и Юрий Антонов.

В школьную программу по музыке предложили включить песни SHAMAN и Олега Газманова. Известные российские артисты заявили KP.RU, что это прекрасная идея.

Так, композитор Юрий Антонов поддерживает эту инициативу. При этом он сомневается, что увидит свои композиции в школьной программе.

«Я еще не достиг такой вершины, как Газманов и SHAMAN, чтобы мои песни включали в школьную программу. Но я к ним отношусь очень положительно. Газманов — мой приятель, с SHAMAN лично не знаком, но он очень талантливый парень», — отметил Антонов.

Сосо Павлиашвили признается, что его композиции часто можно услышать в учебных заведениях. Например, песня «Помолимся за родителей» звучит и в некоторых церквях.

«Дети пусть слушают хорошую, душевную музыку параллельно тому, что играет у них в наушниках. Почему нет? Если это направляет тебя в лучшую сторону, делает мир лучше, то я только за», — подчеркнул композитор.

При этом Григорий Лепс также посчитал идею великолепной. А телеведущая Эвелина Бледанс отметила, что творчество Газманова особенно достойно быть включенным в школьную программу.

Ранее 5-tv.ru писал, что SHAMAN признался в отсутствии настоящих друзей в его жизни.