Суд арестовал фигуранта дела о резонансном убийстве москвича из-за парковки

Фото, видео: 5-tv.ru

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С таким ходатайством обращалась сторона обвинения.

Обвиняемого в убийстве жителя Москвы из-за спора о парковке Шахина Аббасова арестовали почти на два месяца, передает корреспондент 5-tv.ru из зала Замоскворецкого суда Москвы.

«Избрать обвиняемому Аббасову Шахину меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 июня», — огласил решение судья.

Об этом ходатайствовало следствие, прежде выдвинув обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений и пособничестве. В деле шесть фигурантов — отец предполагаемого убийцы, дядя, двоюродные братья и друг.

В ходе заседания также стало известно, что сам Аббасов родился в Азербайджане, в России же работал неофициально, холост и детей не имеет. После совершения преступления, по мнению следствия, он и его отец могли оказывать давление на свидетелей. Кроме того, указывается и на то, что при побеге фигуранты могли совершить другие преступления по дороге.

Аббасов заявил, что сожалеет о случившемся, «не желал этого, так получилось». При этом добавил, что виноват только он сам, родственники якобы ни о чем не знали. Потерпевшая сторона же намерена наставить перед судом на самом суровом наказании, в том числе пожизненном лишении свободы.

Речь идет о преступлении, совершенном на юго-востоке Москвы: 21-летний мигрант, гражданин Азербайджана, нанес ножом смертельные ранения жителю столицы, который сделал замечание из-за парковки автомобиля возле подъезда жилого дома. Было возбуждено уголовное дело.

Злоумышленник скрылся с места преступления, по пути сменив несколько автомобилей. В одном из них позднее правоохранители обнаружили нож и пистолет. На допрос сразу же доставили родственников Аббасова, а его вместе с другими двумя фигурантами позднее задержали в Ростовской области.

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