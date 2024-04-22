Волейболистка из подмосковной команды умерла в возрасте 21 года

Волейболистка из Подмосковья Михайлина умерла в 21 год

Фото: Telegram / Всероссийская федерация волейбола / volleyVFV

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Молодая спортсменка становилась победительницей первенства страны и выступала за молодежную сборную.

Умерла молодая волейболистка Арина Михайлина, выступавшая за подмосковную команду по пляжному виду спорта «Заречье-Одинцово». Об этом в официальном Telegram-канале сообщила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ).

Уточняется, что спортсменка скончалась вечером 21 апреля. При этом в ВФВ не раскрыли причин и других обстоятельств трагедии. Между тем родным и близким в Федерации выразили соболезнования.

Арина Михайлина к 21 году становилась победительницей первенства России, а также выступала за молодежную сборную страны. В ее коллекции — многочисленные награды со студенческих соревнований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Заслуженный артист Азербайджана Юрий Омельченко умер на 49-м году жизни.