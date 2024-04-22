«Возникают очень серьезные вопросы» — комитет Красного Креста о гибели Еремина
Комитет Красного Креста осудил гибель военкора Известий Семена Еремина
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В гуманитарной организации обеспокоены ужасами, которые творятся на захваченных территориях.
Гибель корреспондента «Известий» Семена Еремина в зоне специальной военной операции заставляет задуматься о том, как на самом деле ведутся боевые действия. Такое заявление сделали представители комитета Красного Креста в беседе с 5-tv.ru.
В организации отметили, что несчастная гибель любого человека является настоящей трагедией. Также в комитете «обеспокоены и опечалены» количеством страданий, которые приносит российско-украинский вопрос.
«Когда мы видим такой уровень страданий и разрушений, возникают очень серьезные вопросы о том, как ведутся боевые действия во всех местах, непосредственно затронутых боевыми действиями», — рассказал в Красном Кресте.
Согласно сообщению представителей организации, комитет старается не вести подобные разговоры «публично», придерживаясь статуса «нейтрального гуманитарного посредника». Движение пытается общаться со сторонами «конфликта» в рамках двустороннего разговора.
«Такой сдержанный подход позволяет нам вести откровенные дискуссии», — подчеркнули представители Красного Креста.
Военный корреспондент «Известий» Семен Еремин погиб в зоне спецоперации при выполнении профессиональных обязанностей, снимая репортаж. О его гибели стало известно 19 апреля. Журналисту было 42 года.
Еремин погиб в результате атаки вражеского FPV-дрона — после второго сброса с беспилотника он получил ранения, впоследствии чего скончался.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что зритель «Известий» посвятил стихотворение погибшему военкору Еремину.