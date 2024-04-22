В Индии горит «мусорный эверест», грозя экологической катастрофой

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO / Hindustan Times; 5-tv.ru

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Самую большую в мире свалку обещали ликвидировать еще в 2022 году.

Индии грозит экологическая катастрофа — там загорелся знаменитый «мусорный эверест». Это самая большая свалка не только в стране, но и, возможно, в мире. Площадь этого полигона превышает размер 40-ка футбольных полей. А высота мусорной горы — около 70 метров.

И что интересно, свалка находится не где-то в отдаленном регионе, а на окраине столицы Индии — Нью-Дели. И это уже не первый пожар. В 2022-м на то, чтобы справиться с огнем потребовалось более двух суток. После этого власти пообещали ликвидировать свалку — гора мусора с тех пор только растет.