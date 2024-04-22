Израильские ВВС совершили авианалет на юге Сектора Газа

Фото, видео: © РИА Новости / Ахмет Абед; 5-tv.ru

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В результате авианалета на город Рафах на юге анклава погибли 24 человека.

Не утихает и другой военный конфликт. Израильские военные нанесли очередной удар по мирным жителям Сектора Газа. В результате авианалета на город Рафах на юге анклава погибли 24 человека. И почти все жертвы — женщины и дети.

Ранее израильские истребители ударили по лагерю беженцев, который находится в центральном районе Сектора Газа. По данным палестинского Минздрава, погибли семь мирных жителей.