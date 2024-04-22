Депутат Линдеман: Украинские мужчины будут пушечным мясом на деньги Запада

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Котенко; 5-tv.ru

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НАТО и США выделили очередной транш военной помощи Киеву в обмен на закон о мобилизации.

С критикой новой военной помощи Киеву выступили в Берлине. Причем, немецкие депутаты уверены, что украинцы не получили бы этих денег, если бы не ужесточили закон о мобилизации. По их словам, это было условием, которое Запад поставил Киеву.

«Сейчас НАТО и США будут отправлять на Украину оружие. Ну и, конечно, украинские мужчины будут просто пушечным мясом, которое будет обслуживать это оружие. Очевидно, что США не хотят непосредственно вмешиваться в конфликт с Россией, поэтому тысячи украинцев должны умирать на фронте… С моей точки зрения, эту войну нельзя выиграть на поле боя. А дальнейшая мобилизация и вооружение Украины лишь убивает молодых людей, вместо того, чтобы как-то улучшить ситуацию на Украине», — уверен член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман.

Закон о мобилизации приняла Верховная Рада и подписал президент Владимир Зеленский. В итоге из документа убрали положение о демобилизации тех солдат, которые уже на фронте, ввели крупные штрафы за неявку призывников в военкомат. Но при этом пообещали не блокировать банковские счета уклонистов. Также, все мужчины на Украине в возрасте от 18 до 60 лет теперь обязаны носить с собой военный билет.