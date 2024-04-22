Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

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После какого маневра ВС РФ на фронте появятся сложности у украинских боевиков?

В мае у боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнутся серьезные проблемы на поле боя. Такое заявление сделал начальник Главного управления разведки Минобороны Незалежной Кирилл Буданов* в интервью BBC.

«Проблемы с середины мая будут», — сказал он в видео, опубликованном на YouTube-канале.

Буданов уточнил, что сложности на фронте начнутся в тот момент, когда войска России перейдут в крупное наступление в Донбассе. При этом Москва, как он считает, якобы не будет применять «комплексный подход».

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Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России пробили дыру в украинской обороне в центральном Донбассе. ВСУ стремительно теряют возможность обороняться.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму