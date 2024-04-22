МИД Швеции: Евросоюз включит в 14-й пакет санкций запрет на импорт СПГ из России

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Москва неоднократно заявляла, что достойно выдерживает удар Запада.

Страны-члены Европейского союза собираются в рамках 14-го пакета санкций против России установить запрет на импорт сжиженного природного газа (СПГ). Такое заявление сделал глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, его слова приводятся на сайте Еврокомиссии.

«Мы будем обсуждать, как увеличить поддержку Украины. Принятие 14-й пакета санкций — одна из важнейших вещей, мы намерены включить запрет на импорт СПГ», — сказал он журналистам.

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В конце февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса от агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Однако страны Запада вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является «вторжением». Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Вместе с тем Запад усилил санкционное давление на Россию. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе недовольны планами США по российским активам. В случае ответа России в первую очередь могут пострадать страны Евросоюза, а не Штаты.