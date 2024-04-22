Нет времени объяснять: пропавшую звезду «Кадетства» нашли в Дубае

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

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Актриса тихо ушла из поля зрения фанатов, но попала на глаза одной юмористке.

Звезда сериала «Кадетство» Елена Захарова решила пропустить 46 Московский международный кинофестиваль (ММКФ), не поделившись причинами с поклонниками. В итоге их нашла знаменитая участница КВН Елена Борщева, которая поделилась ими с фанатами актрисы в социальных сетях.

Юмористка опубликовала фото, на котором видна как Борщева, так и сама внезапно пропавшая Захарова. Первая также прозрачно намекнула на место, где нашла исчезнувшую звезду.

«Еще одна неожиданная приятная встреча в Дубае», — написала Елена Борщева.

Борщева обнаружила в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) и семилетнюю дочь Захаровой, которую актриса старается всегда держать подле себя. Звезда «Кадетства» воспитывает Майю вместе со своей матерью. Девочка ни раз говорила, что хотела бы посещать детский сад, но Захарова с этим категорически не согласна — она боится, что дочь подхватит какую-либо инфекцию. Стоит упомянуть, что 48-летняя актриса до сих пор держит в тайне фамилию отца.

Ранее 5-tv.ru писал о фанате, который преследует звезду Елену Захарову. В программе Пятого канала «Светская хроника» она также поделилась подробностями о своем бывшем муже и смерти старшей дочери.