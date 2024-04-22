Опубликовано видео с места нападения на полицейских на рынке Карачаевска

МВД: раненный при нападении в КЧР полицейский находится в тяжелом состоянии

Фото, видео: Telegram / МВД по КЧР / mvd_kchr; 5-tv.ru

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Как выглядят подозреваемые, правоохранителям известно. Сейчас прилагаются усилия по их поиску.

Полицейский, который пострадал при нападении на рынке в Карачаевске, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Карачаево-Черкесской Республике в Telegram-канале.

Раненый правоохранитель в настоящее время находится медучреждении. Его имя ведомство не называет. В настоящее время сотрудники МВД проводят мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к перестрелке. Ведомство опубликовало видео с места происшествия.

Вместе с тем руководство и личный состав МВД выразило соболезнования родным и близким погибших полицейских.

Погибшие при нападении в Карачаевске полицейские Роман Гущин и Мурат Калаханов. Telegram / МВД МЕДИА / mediamvd

«В результате нападения заместитель командира мобильного взвода отдельной роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант полиции Калаханов Мурат Хасанович и полицейский-водитель сержант полиции Гущин Роман Сергеевич погибли на месте происшествия от полученных огнестрельных ранений», — говорится в сообщении.

Прежде стало известно, что в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске началась перестрелка. Злоумышленники напали на полицейских, похитили их табельное оружие, а потом скрылись на синей Lada. В результате нападения двое правоохранителей погибли, еще один пострадал, его госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя, незаконное ношение и хранение оружие и боеприпасов, а также их хищение. В настоящее время ведется поиск подозреваемых, введен план «Сирена». 5-tv.ru публиковал фото возможных стрелков.

Ранее 5-tv.ru писал, что у одного из погибших полицейских в Карачаевске остались жена и дочь, которой в этом году только исполнится пять лет.