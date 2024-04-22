«Невозможно поверить»: племянник рассказал о погибшем в Карачаевске полицейском

У одного из погибших полицейских в Карачаевске остались жена и дочь

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Собеседник потерял двоих родственников в одну ночь.

У одного из погибших в ходе перестрелки на рыке в Карачаево-Черкессии остались жена и дочь, которой в этом году исполнится пять лет. Подробнее о сотруднике рассказал его племянник в беседе с 5-tv.ru.

В полиции он работал с 2013 года, дослужился до капитана, а погиб в 36 лет. По словам нашего собеседника, мужчина был очень трудолюбивым, совестливым, любил заниматься охотой и рыбалкой, ездил в горы отдыхать. Он умел выбираться из любой передряги.

«Он был капитаном взвода того… Его дочке в этом году будет пять годиков. Абсолютно невозможно поверить, что он умер», — поделился племянник полицейского.

Кроме того, погибший был единственным снайпером в Карачаево-Черкессии, причем профессиональным. Любые специальные операции в России проводились с его участием, добавил собеседник. Правоохранитель мог на стрельбище попасть в «десяточку с более чем 200 метров».

Также собеседник рассказал, что в одну ночь произошли две трагедии: погиб его дядя и еще тетя. Женщина болела раком в течение четырех лет, а 2,5 года у нее произошел отек мозга.

«Сегодня у нее в три часа ночи остановилось сердце. Мне в три ночи звонит отец и говорит, что в 23:30–23:40 моего дядю застрелили», — рассказал он.

Прежде стало известно, что в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске началась перестрелка. Злоумышленники напали на полицейских, похитили их табельное оружие, а потом скрылись на синей Lada 2112. В результате нападение двое правоохранителей погибли, еще один пострадал, его госпитализировали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что появились фото подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии. По факту расстрела правоохранителей возбуждено уголовное дело.