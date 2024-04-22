Искрятся счастьем: внук звезды «Служебного романа» Немоляевой сыграл свадьбу

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Молодая невеста предстала в красивом белом платье, усыпанным жемчугом.

Внук народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой женился. Фото с торжественного события в своем блоге выложила сестра Сергея, актриса Полина Лазарева. Девушка опубликовала снимок счастливого брата в классическом костюме с его женой Марией в нежном длинном свадебном платье, усеянным жемчугом. Молодые супруги так и искрятся счастьем и радостью.

Сергей объявил о помолвке еще в декабре 2023 года. Звезда «Служебного романа» приняла возлюбленную внука тепло и теперь с нетерпением ждет внуков, но не настаивает на этом.

23-летний Сергей родился в браке сына Немоляевой Александра и его жены Алины. Известно, что молодой человек окончил ВГИК, став продюсером.

«Ура. Семья растет»;

«Вот это да! Поздравляю»;

«Ура!!! Сереженька поздравление от души!!! Счастья молодым», — поздравляют подписчики молодоженов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Немоляева с высоты прожитых лет дала честную оценку своей карьере.