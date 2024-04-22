Появились фото подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии

Фото: 5-tv.ru

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Двое сотрудников в результате стрельбы погибли.

Фото подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии появились в распоряжении 5-tv.ru. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Подозреваемые в нападении на полицейских в Карачаево-Черкессии. 5-tv.ru

Согласно ориентировке, сообщение о стрельбе на улице Базарная в районе «Нижнего рынка» в отделение МВД поступило 22 апреля в 23:40. В результате происшествия двое полицейских погибли, еще один получил ранение. У сотрудников похитили табельное оружие. Введен план «Сирена».

Следственное управление СК России по республики возбудило уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», «Незаконное ношение и хранение оружие и боеприпасов», «Хищение оружие и боеприпасов». Как сообщается в Telegram-канале ведомства, пострадавшего полицейского госпитализировали после случившегося. Следователи проводят необходимые действия для установления обстоятельств преступления, а также местонахождения и задержания подозреваемых.

Прокуратура республики признала законным решение СК России о возбуждении уголовного дела. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что троих полицейских расстреляли во время обхода рынка в Карачаево-Черкессии. Теперь ведется поиск подозреваемых, введен план «Сирена».