Фото: Reuters / RFE / RL / Serhii Nuzhnenko

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Член СПЧ Ионов заявил о новом контрнаступлении Украины с новым оружием

Киевский режим готовится к контрнаступлению, проводиться оно будет уже с новым вооружением, которое поставят страны Евросоюза в рамках нового пакета помощи. Такое заявление сделал эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Александр Ионов в беседе с URA.RU.

Вопрос эскалации украинского конфликта уже решен, отметил он. Сейчас уже проводится последнее приготовление к мобилизации в Незалежной.

«Они хотят провести контрнаступление, после которого потеряют свой всяческий военный потенциал. Поэтому нас ждет в этом году серьезное обострение на фронтах. Появится большое количество современного оружия, которое будет применяться против нашей территории, и никто этому противостоять на Западе не будет», — сказал он.

Ионов добавил, что военные советники из Соединенных Штатов и стран Европы активно помогают Незалежной атаковать Россию. Все нападения на нашу страну координируют штабы НАТО в Румынии и Польше, считает эксперт.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об актуальности предоставления военной помощи Украине. Он забил тревогу из-за ситуации на территории Незалежной.