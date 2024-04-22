Впопыхах: киевские боевики оставили в Авдеевке схроны с натовским оружием
В Авдеевке обнаружены заминированные схроны ВСУ с иностранным оружием
Фото, видео: Пресс-служба УФСБ по ДНР; 5-tv.ru
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Убегая из города, «подчиненные НАТО» не успели избавиться от всех улик, плохо спрятав заграничные боеприпасы.
При поспешном отступлении из Авдеевки киевские боевики оставили несколько заминированных схронов ВСУ с иностранным вооружением. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).
В результате осмотра российскими солдатами было обнаружено 27 ручных гранат РГН, 41 граната Ф-1, 50 штук ВОГ (выстрел осколочный гранатометный — Прим. ред.) иностранного производства, 13 штук выстрелов ПГ7л и ПГ7с, 47 выстрелов TG-50, а также более десяти тысяч боевых припасов к стрелковому оружию.
Сотрудники УФСБ также выявили более 700 штук 155-миллиметровых снарядов натовского образца и 139 танковых снарядов иностранного производства.
«Кроме того, в местах хранения вооружения обнаружены нацистская символика и медицинские шприцы с веществом неизвестного происхождения, которое направлено на исследование региональным специалистам», — говорится в сообщении.
Сейчас контрразведчиками проводятся специальные мероприятия по демилитаризации и денацификации населенных пунктов ДНР, которые постепенно освобождаются российскими войсками.
О полном взятии под контроль Авдеевки министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину 17 февраля. Силами ВС РФ была освобождена территория площадью около 32 квадратных километров.
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