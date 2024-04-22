Цены кусаются: во сколько россиянам обойдется «шашлычный набор»

«Известия»: «шашлычный набор» в 2024 году подорожал на 11%

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Так, комплект шампуров в среднем стоит 304 рубля.

В преддверии майских праздников стало известно, во сколько россиянам обойдется «шашлычный набор» — по сравнению с прошлым годом цена выросла на 11% и теперь составляет 2917 рублей. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Платформа ОФД».

Так, за мясо россияне отдадут 679 рублей, комплект шампуров обойдется в 304 рубля, мангал — 1402 рубля, уголь — 243 рубля, розжиг для костра — 289 рублей. При этом с 1 по 18 апреля объем продаж «шашлычного набора» снизился аж на 31%.

Как пояснили эксперты, это было связано с погодой. Кроме того, в этом году Пасха будет 5 мая.

Поэтому первомайские праздники, в которые россияне традиционно планируют поездки на шашлыки, выпадают на время Великого поста.

Вместе с тем эксперты добавили, что принадлежности для приготовления шашлыка по-прежнему большинство покупает офлайн. А доля таких продаж в апреле превысила 20%, тогда как в прошлом году была на уровне 15%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о шести способах замариновать шашлык.