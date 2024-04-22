В Дагестане открыли турсезон забегом на 120 километров по горам

Фото, видео: 5-tv.ru

Беговое путешествие по вершинам Кавказа выглядит так. Их провожают орлы, они летят над облаками…

Через ущелья, пики и плато. В Дагестане проходит забег по горам. Участники должны преодолеть 120 километров. Тех, кто не выбирает легкие пути — свыше двух тысяч человек. Причем многие называют такие соревнования медитацией. Наедине с природой побывал и наш корреспондент Мурад Магомедов.

Бегуны во тьме, словно светлячки. С налобными фонарями они отправились покорять горы Дагестана. Им предстоит пробежать 120 километров.

Беговое путешествие по вершинам Кавказа выглядит так. Их провожают орлы, они летят над облаками…

Две с половиной тысячи бегунов из 50 регионов страны съехались в Дагестан. Дистанции у всех разные: кто-то уже бежит 120 километров, кто-то 65, 35 и 15.

«Последние пять лет беговой туризм внутри России растет гигантскими темпами, людям очень нравится ездить по нашей стране и изучать новые регионы», — заявил главный организатор Антон Жилин.

Беговая тусовка в самом южном регионе страны.

«Это заряжает на весь год, до декабря гарантированно», — говорит спортсменка из Москвы Алина.

Забег по горной дикой местности не самый безопасный вид отдыха. Организаторы тщательно проверяют у спортсменов наличие обязательной экипировки. Это спасодеяло, непромокаемая куртка, перчатки, фонарик, свисток, аптечка.

Опытные бегуны здесь делятся опытом и знаниями с новичками. В Дагестане спортсменов подбадривают, как нигде: то телята промычат в след, то горянки удачи пожелают. И вот мы добегаем до одной из самых важных точек. Это пункт питания, здесь можно подкрепиться. Угощают бананами, колбасой, солеными огурчиками, финиками. Тут есть все, чтобы подзарядить организм. На дистанции многие останавливаются, чтобы сделать фото на память.

Как бы это ни звучало странно, в этом забеге большую часть пути спортсмены преодолевают пешком, бегут только на ровных участках или спусках. А их тут мало.

Каждый бегун вышел на старт со своей целью. Одни, чтобы проверить себя, испытать, другие полюбоваться пейзажами, третьи помедитировать, побыть наедине с самим собой, прекрасное состояние. Шесть часов мне потребовалось, чтобы преодолеть всю дистанцию. 35 километров дались тяжело, но я это сделал. Вот моя группа поддержки. Моя заветная медаль.

Все финишеры уставшие и выжатые, но довольные. На сельском стадионе праздник. Многие бегуны-туристы останутся еще на пару дней в Дагестане, здесь есть еще что посмотреть.