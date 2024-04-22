В России началась самая длинная рабочая неделя года

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Следующая шестидневка ждет россиян только в декабре перед самым Новым годом.

Сегодня в России начинается длинная рабочая неделя. Перед майскими праздниками придется потрудиться шесть дней подряд — по субботу включительно.

Зато потом нас ждут сразу четыре выходных в честь первомая. За ними всего два рабочих дня и снова отдых.

И еще четыре выходных будут на неделе, когда отмечают День Победы. Следующая рабочая шестидневка ждет россиян только в декабре перед самым Новым годом.

Ранее 5-tv.ru писал, что россияне могут отдохнуть два дня 2 и 3 мая между праздниками и выходными. Это позволяет сделать Трудовой кодекс страны, но важно учитывать график отпусков.