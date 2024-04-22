Врачи в России изобрели уникальный аппарат для операций на тазобедренном суставе

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Как сделать из травмоопасной процедуры сберегающую, придумали специалисты Пироговского центра.

Новые технологии на службе отечественной медицины. Российские врачи изобрели уникальный аппарат.

Он позволяет существенно упростить операции на тазобедренном суставе — это самая крупная часть тела человека, поэтому подобные вмешательства считаются очень сложными.

А еще инновационное устройство дает возможность пациенту скорее восстановиться. Корреспондент «Известий» Дарья Сенникова — о прорыве в медицине.

Прорыв в медицине — по-другому не скажешь. Так бодро после замены тазобедренного сустава еще никто не покидал операционный стол.

Первые шаги неуверенные, но даются без боли. И это — победа, а ведь от страшного недуга, поражающего суставы, сегодня страдают не только пожилые.

«Человек молодой и еще занимаюсь спортом… И было очень неожиданно… После игры в теннис заболела нога. Боль долгое время не проходила. Понял, что это не мышцы, а тазобедренный сустав», — отмечает пациент Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова Алексей Ивашкин.

Самый большой сустав в теле истончился настолько, что понадобилась его замена. Классическая операция с рассечением мышц, связок и сосудов обернулась бы месяцами реабилитации.

Как сделать из травмоопасной процедуры сберегающую, придумали врачи Пироговского центра.

«При обычном хирургическом доступе эта методика выполняется пациентом на спине… И существует больший риск к травматизации… Данная методика применяется спереди, это так называемый передний доступ к тазобедренному суставу. Все мышцы раздвигаются, сосуды обходятся стороной», — объясняет завцентром травматологии и ортопедии, кандидат медицинских наук Олег Пиманчев.

Пациенты со всей страны ждут своей очереди на операцию, аналогов которой нет. Но новинка подойдет не каждому.

«Если это большой пациент, тучный пациент, с большой подкожно-жировой клетчаткой, то это может доставить огромные проблемы во время операции и послеоперационные осложнения», — предупредил врач-ортопед новосибирского НИИ имени Я. Л. Цивьяна Эртине Чындын-Оол.

Новосибирские ортопеды одними из первых освоили новую методику, но она не единственная. В Центре Пирогова полно свежих идей.

Еще одна разработка — вот это пластиковое изделие. Несмотря на скромные размеры, оно сможет поставить на ноги людей с вывихом искусственного тазобедренного сустава — такая проблема встречается у сотен человек по всей стране.

«Ничто не удерживает головку протеза в чашке кроме мягких тканей, связок сухожилий и мышц. Мы заменяем головку протеза, устанавливаем обратно. И фиксируем специальным кольцом. Происходит фиксация довольно надежно. И не повторяется вывих головки протеза», — сказал главный травматолог-ортопед Центра Пирогова Петр Кузьмин.

Ежедневно травматологи центра проводят десятки сложнейших операций, некоторые из которых не под силу повторить коллегам за рубежом. Медики из Грузии, Узбекистана и Казахстана уже обратились к российским врачам за помощью в обучении.