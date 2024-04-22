Ставку по ипотеке для семей с детьми могут увеличить в России

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Это позволит снизить нагрузку на бюджет, а также отсечь тех, кто использует льготный кредит не по назначению.

Ставку по ипотеке для семей с детьми могут увеличить до 12%. Как выяснили «Известия», такой вариант сейчас обсуждается в Минфине.

Программу льготного кредитования решено продлить до 2030 года — это поручение президента. Сейчас ставка составляет 6%.

Ее повышение позволит снизить нагрузку на бюджет, а также отсечь тех, кто использует льготный кредит не для улучшения жилищных условий, а для инвестиций. Изменение до 12% коснется только семей, где дети старше шести лет, у остальных размер ставки останется прежним.

Ранее 5-tv.ru писал, что банки получат дополнительные средства от правительства на программу IT-ипотеки. Лимит увеличат до 700 миллиардов рублей.

Минцифры направило проект постановления в правительство, финансирование должно поступить в банки уже в апреле. В рамках программы IT-специалисты могут купить квартиру в новостройке или построить частный дом в ипотеку по ставке 5%.