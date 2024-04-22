Подоляк упрекнул Маска из-за слов о стратегии выхода из конфликта на Украине

Фото: Холодилин Сергей / ТАСС

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Он считает, что американскому миллиардеру не понять «простых истин».

В словах американского миллиардера Илона Маска по вопросу выхода из украинского конфликта нет никакой логики. Об этом заявил советник главы офиса президента Незалежной Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал высказывание бизнесмена, который указал на отсутствие у Вашингтона стратегии прекращения боевых действий.

«Когда кто-то из глобальных влиятельных персон (тот же Илон Маск) упорно говорит об „отсутствии стратегии выхода из российско-украинского конфликта“, приходится в очередной раз удивляться дефициту простой логики в современном мире», — написал чиновник в соцсети X.

Он добавил, что Маску не понять «простые истины» и еще раз напомнил, что Украина сядет за стол переговоров только «после вывода российских войск за границы страны по состоянию на 1991 год».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего ждать от фронта во время переговоров РФ и Украины.