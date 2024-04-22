ВСУ ведут охоту за российскими танками Т-90 на всех участках фронта

Фото, видео: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС; 5-tv.ru

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Особенно жару противнику танкисты ВС РФ дают на Купянском направлении.

На Купянском направлении мощную поддержку наступающей пехоте оказывают танкисты. Боевые машины наносят точные удары по огневым точкам ВСУ. Противник пытается огрызаться, но экипажи умело действуют в сложной обстановке, своевременно уходя от вражеских атак. Александр Федорчак побывал на боевом задании.

За танками Т-90 на каждом участке фронта идет самая настоящая охота. Но на Купянском направлении особенно. Все дело в результативности этих машин и их экипажей.

«Мы вскрыли блиндаж и наблюдательный пункт. Они были недалеко друг от друга. Полностью вскрыли и уничтожили», — рассказывает командир танка Т-90А с позывным «Влас».

Цели появляются регулярно. На один из выездов с экипажем отправляемся и мы. Едем между посадок, которые недавно зачистили от боевиков.

Где-то там неподалеку находится пулеметная точка врага. Она нашей пехоте очень сильно последние дни досаждает. И приходится разбирать их танком Т-90. Моментальная перезарядка и новый снаряд летит во вражеский блиндаж.

Получаем подтверждение — попали и моментально уезжаем, пока дроны не активизировались. Управляет танком, кстати, боец, который служил еще в Советской армии, причем в Киевской области. «Макару» 57 лет и воевать он пошел добровольно.

«Народ хороший. Это правительство. Лично вот этот Зеленский клоун. Я лично пошел по зову сердца. Я видел, как там мучают людей. Убивают молодых. Защищать Родину и давить этих нацистов», — поясняет старший механик-водитель танка Т-90А с позывным «Макар».

Танкисты группировки «Запад» на своем участке показывают результаты, которым другие коллеги могут позавидовать. Отсюда у многих и такой стремительный карьерный рост. «Палычу» всего 25-ть, а он уже целый командир танковой роты. Мобилизованный боец не только вырос по службе, но и орден Мужества успел получить.

«За наступательные действия в Новоселовском. Уничтожил много пехоты засевшей в здании. Тем самым помог наступлению», — рассказывает командир танковой роты с позывным «Палыч».

Авторитет и уважение он заслужил на поле боя. И стал примером даже у таких взрослых мужиков. Но на фронте герои все, говорит «Палыч», и каждый из них должен быть награжден.