В Курганской области паводки постепенно пошли на спад

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Сейчас в регионе остаются подтопленными две тысячи жилых домов.

Тем временем в Курганской области паводки постепенно идут на спад. Уровень воды в реке Тобол хоть и побил рекорд 1994-го, но за последние несколько часов снизился больше чем на десять сантиметров.

В Кургане вода значительно отступила от затопленной набережной. Сейчас в регионе остаются подтопленными две тысячи жилых домов, несколько мостов, а также автомобильные дороги.

На месте продолжают дежурить спасатели, развернуты водоочистные станции. Пострадавшим жителям оказывают адресную помощь.

Ранее 5-tv.ru писал, что больше тысячи человек эвакуировали из опасных районов Тюменской области, где уже в ближайшие дни может разлиться река Ишим. Накануне уровень воды там превысил десять метров, при этом опасная отметка осталась позади еще 20 апреля.