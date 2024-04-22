В Подмосковье ликвидировали открытое горение в производственном здании

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем ; 5-tv.ru

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На месте уже работают следователи.

Еще один пожар на площади 1200 квадратных метров произошел в подмосковном городе Орехово-Зуево. Там загорелось производственное здание.

Столб густого дыма был виден за несколько километров. Сообщается, что один из сотрудников предприятия получил сильные ожоги, его уже отправили в больницу.

Само возгорание к этой минуте почти ликвидировали, специалисты проливают помещения. На месте уже работают следователи.

Ранее 5-tv.ru писал, что крупный пожар вспыхнул на территории отеля «Регина» в Казани. Огнем было охвачено 400 квадратных метров.

Сам отель находится в поселке Малые Клыки. На его территории горели баня, кафе и дом для персонала — по предварительной информации, пострадавших нет.