Массовый митинг против военных планов НАТО прошел в Афинах

Фото: Thanassis Stavrakis / ТАСС

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Акции прошли и в других городах страны.

Многотысячный митинг против военных планов США, НАТО и ЕС прошел возле здания Министерства национальной обороны Греции. Об этом сообщили в греческой Компартии.

Марш начался в городе Марафоне — сперва в манифестации участвовали несколько сотен человек, но по мере продвижения к ней присоединились другие желающие. К зданию ведомства пришла колонна из нескольких тысяч протестующих.

Манифестанты также заявили о солидарности с народом Палестины и потребовали прекратить кровопролитие в секторе Газа. Массовые акции прошли и в других городах страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что протестующие против закона об иноагентах в Тбилиси попыталась прорвать кордон полиции у здания парламента. Правоохранители пытались успокоить граждан, но они на призывы не реагировали.