На Украине объяснили причину рассылки повесток умершим

Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Власти Незалежной, похоже, готовы отправить в зону боевых действий не только инвалидов, но и уже ушедших на тот свет.

Умершие украинцы получают повестки, потому что не обновляют свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и социальной поддержки. Об этом заявил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

«Сообщаем, что подобные случаи не являются единичными и случаются из-за того, что граждане не обновляют свои персональные данные вовремя непосредственно в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки», — говорится в сообщении.

Также, как отмечается, неверные данные по гражданам могут подавать иные госреестры. При этом в ТЦК напомнили, что за нарушение правил воинского учета украинцам может грозить административная и уголовная ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодые украинцы начали тратить деньги на взятки для военкоматов вместо клубов.