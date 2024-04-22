«Пробили огромную дыру»: что произошло в зоне СВО

Меркурис: ВС России пробили дыру в украинской обороне в центральном Донбассе

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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ВСУ стремительно теряют возможность обороняться.

Армия России смогла прорвать оборону ВСУ в центральной части Донбасса. Об этом YouTube-каналу Duran заявил британский аналитик Александр Меркурис.

«Русские пробили огромную дыру в украинской обороне в самом важном и чувствительном месте — в центральном Донбассе», — отметил он.

При этом Меркурис не исключил, что при дальнейшем продвижении войска России могут дойти до Днепра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что Башар Асад заявил о возможности СВО исправить ход истории.