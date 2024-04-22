Сюрпризы организма: за какими необычными симптомами может скрываться аллергия

Фото: www.globallookpress.com / Heiko Rebsch

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На что стоит обратить особое внимание?

Аллергия может проявляться не только в виде зуда в носу или на коже, чихании и выделениях из носа. Врач-иммунолог Анна Шуляева рассказала aif.ru о неочевидных симптомах этого состояния.

Так, немногие знают, что аллергия может проявляться и расстройствами пищеварительной системы — к примеру, рвотой. Это возможно, когда аллерген попал в пищеварительную систему.

Такая рвота может быть без признаков отравления и инфекции, а также не сопровождаться температурой. Также об аллергии может сигнализировать и зуд в ушах.

Кроме того, в числе неожиданных признаков, которые не имеют связи с инфекцией, но при этом тесно связаны с аллергией — это повышение температуры тела, плохой сон и трудности с концентрацией внимания.

Специалист также предупредила, что зуд и заложенность носа зачастую провоцируют плохой сон. То есть человеку становится сложнее уснуть.

Проблемы со сном могут стать и следствием таких аллергенов, как пылевые клещи и другие бытовые мелкие аллергены, не заметные глазу. Шуляева отметила — если у человека возникают странные для него симптомы аллергии, стоит обратиться к врачу, ведь тактика переждать и пережить в данном случае неуместна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему у аллергиков реже возникает онкология.