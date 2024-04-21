Патриарх Кирилл высказался о запрете на въезд в ЕС

Патриарх Кирилл заявил, что его не испугать запретом на въезд в страны Европы

Фото: Синицын Михаил / ТАСС

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Россия своей системой ценностей бросает вызов другим странам, убежден предстоятель РПЦ.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о введенных в отношении него санкциях и запрете на посещение ряда стран ЕС.

«Патриарх что, законы нарушал, кого-то обижал? Сотрудничал, взаимодействовал с правительствами, с общественными организациями?.. Почему?» — задался он вопросом.

Предстоятель РПЦ отметил, что патриарх сейчас духовно возглавляет народ и церковь, которая движется по иному цивилизационному пути. Он добавил, что Россия своей системой ценностей бросает вызов другим.

Ранее 5-tv.ru писал, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал священников раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) «компанией ряженых» и заявил, что они будут наказаны Богом. В своей проповеди после литургии в храме в Тушине патриарх указал на то, что сейчас идет «разделение по церковному телу».