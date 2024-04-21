На Украине сообщили о точечном ударе по порту в Одесской области

Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky

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Минобороны России пока не комментировало эту информацию.

В Одесской области был нанесен точечный удар по порту. Об этом заявил глава региональной военной администрации Олег Кипер.

«После обеда ударили баллистикой по Одесской области. Целились снова по транспортно-логистическому объекту припортовой инфраструктуры», — написал чиновник в Telegram-канале.

Минобороны России в настоящее время не комментировало эту информацию. Российские войска, как неоднократно подчеркивалось, наносят удары исключительно по военным целям Украины и связанным с ними объектами энергетической инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что на Украине сообщили о серии взрывов в Харькове.