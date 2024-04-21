Жизнь пошла под откос? У Лерчек вновь образовался многомиллионный долг

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что произошло со звездой на этот раз?

У блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, возникла новая проблема. На этот раз она задолжала логистической компании, которая занималась хранением и поставками косметики ее бренда, 22,5 миллиона рублей.

При этом фирма Лерчек уже согласилась погасить этот долг, следует из судебного решения, размещенного в картотеке арбитражных дел. Договор между сторонами был заключен в 2019 году, и с тех самых пор начали копиться долги.

Логистическая организация сначала пыталась решить вопрос через суд, но стороны смогли прийти к мирному решению. Компания блогера должна погасить долг до 31 мая.

При этом Лерчек вернут оставшиеся на складе товары. Долг Чекалина, как отмечается, будет погашать в пять этапов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что супруги Чекалины делят имущество общей стоимостью в один миллиард рублей.