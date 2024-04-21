На Украине предложили ввести военную подготовку в школах

Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС

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В образовательных учреждениях страны могут посвятить этому отдельный предмет.

Комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной рады Украины выступил с инициативой внедрить в образовательную программу общевойсковую подготовку. Об этом сообщила украинская «Судебно-юридическая газета».

Комитет считает, что принятие законопроекта будет способствовать улучшению военной подготовки подрастающего поколения и военно-патриотического воспитания. Предмет «Защита Украины», в случае утверждения инициативы, будет введен в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего, высшего образования.

Уточняется, что программы будут разработаны Минобразования по согласованию с Минобороны Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховная рада поддержала законопроект о запрете российских произведений. Композиции российских артистов больше не будут звучать в общественных пространствах, а также в украинских медиа. Инициативу поддержали 303 депутата.