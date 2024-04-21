Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания: что она написала

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Связана ли телеграмма с мирной конференцией по Украине, которая должна вскоре пройти в швейцарском Бюргенштоке?

Президент Швейцарии Виола Ахмерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания. Подробности рассказало издание Blink, ссылаясь на представителя министерства обороны страны Лоренца Фришкнехта.

Отмечается, что в телеграмме Ахмерд выразила соболезнования в связи с произошедшим в подмосковном «Крокусе» терактом, а также пострадавшим из-за ситуации с паводком в нескольких регионах РФ.

По словам Фришкнехта, это письмо стало неким призывом Швейцарии «к диалогу в трудные времена», а не поздравлением с переизбранием.

«В нем федеральный президент разъясняет позицию Швейцарии, согласно которой уважение международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, «должно стать компасом для достижения мира и процветания», — уточняется в материале.

Виола Ахмерд. Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

В настоящее время в Швейцарии идет подготовка к мирной конференции по Украине, куда Россия еще не была приглашена. При этом глава МИД страны Иньяцио Кассис отмечала, что руководство Швейцарии в скором времени уже примет решение о приглашении Москвы на мероприятие.

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