Президент Швейцарии направила письмо Путину после его переизбрания: что она написала
Президент Швейцарии направила письмо Путину вскоре после его переизбрания
Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров
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Связана ли телеграмма с мирной конференцией по Украине, которая должна вскоре пройти в швейцарском Бюргенштоке?
Президент Швейцарии Виола Ахмерд направила письмо российскому лидеру Владимиру Путину вскоре после его переизбрания. Подробности рассказало издание Blink, ссылаясь на представителя министерства обороны страны Лоренца Фришкнехта.
Отмечается, что в телеграмме Ахмерд выразила соболезнования в связи с произошедшим в подмосковном «Крокусе» терактом, а также пострадавшим из-за ситуации с паводком в нескольких регионах РФ.
По словам Фришкнехта, это письмо стало неким призывом Швейцарии «к диалогу в трудные времена», а не поздравлением с переизбранием.
«В нем федеральный президент разъясняет позицию Швейцарии, согласно которой уважение международного права и прав человека, а также универсальных принципов, закрепленных в Уставе ООН, «должно стать компасом для достижения мира и процветания», — уточняется в материале.
Виола Ахмерд.
В настоящее время в Швейцарии идет подготовка к мирной конференции по Украине, куда Россия еще не была приглашена. При этом глава МИД страны Иньяцио Кассис отмечала, что руководство Швейцарии в скором времени уже примет решение о приглашении Москвы на мероприятие.
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