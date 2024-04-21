Кровавый долг: украинцев предупредили о расплате за каждый цент от Запада

Фото, видео: www.globallookpress.com / Siryk Anatolii; Telegram / Политэкономия - Колташов / vkoltashov; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Почему Зеленский жертвует своим народом ради собственных интересов?

Президент Украины Владимир Зеленский, подписавший новый закон об ужесточении мобилизации, готов пожертвовать почти всем населением страны. При этом украинский народ еще и заплатит кровью за помощь от Запада. Об этом заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Зеленский убедил Запад в том, что благодаря ужесточению мобилизации он сможет отправить на поле боя еще тысячи человек, а союзники, в свою очередь, начнут выделять финансовую и военную помощь. Лидер Незалежной поставил на конфликт все, включая и собственную легитимность. По словам эксперта, украинцы заплатят кровью за каждый цент от Запада. При этом по его мнению, конфликт на Украине обходится Западу «очень дешево».

«Они несут в основном экономические потери в Европе, но Соединенные Штаты не страдают. Скорее, наоборот, выигрывают от того, что конкурирующая промышленность в Германии и других странах ЕС разрушается. Для Соединенных Штатов это хорошо, это тоже положительный результат», — объясняет специалист.

Незалежная в итоге «обезлюдит», и это тоже выгодно для США, считает политолог. Белый дом продолжит оказывать скудную помощь украинцам, которые готовы умереть за интересы Штатов.

«С принятием жесткого закона о мобилизации, идя навстречу Западу и договариваясь с ним, он (Зеленский — Прим.ред.), возможно, страхуется от гибели в когтях самого этого Запада, когда все кончится. А Зеленский в состоянии догадаться, что все может кончиться. Он не понимает, что чем дольше тянется конфликт, тем у него меньше шансов выжить», — сообщает Колташов.

Согласно новому закону Украины, под мобилизацию подпадают граждане в возрасте от 25 лет. Отныне украинцы, имеющие в собственности более одного автомобиля, могут лишиться имущества в рамках мобилизации транспортных средств. За неявку в военкомат по повестке им грозит уголовная ответственность. Закон вступит в силу 16 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что думает Захарова о решении Зеленского ужесточить мобилизацию на Украине.