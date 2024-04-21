Внук актрисы Светланы Немоляевой женился
Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко
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Наследник актерской династии опубликовал фото с невестой из машины.
Внук народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой Сергей Лазарев женился.
О личной жизни 23-лешнего молодого человека мало что известно. Он редко делится подробностями с поклонниками. Однако 20 апреля родственник звезды фильма «Служебный роман» выложил в личном блоге фото с возлюбленной Марией из автомобиля. Молодожены были одеты в свадебные наряды и продемонстрировали обручальное кольцо на руке избранницы Сергея.
О помолвке стало известно в декабре прошлого года. Сергей опубликовал в социальных сетях фото скрепленных рук с подписью «Тили-тили тесто». Известно, что избранницу наследника в семье приняли тепло. Об этом рассказывала сама Светлана Немоляева.
Сергей Лазарев, внук Светланы Немоляевой, официально узаконил отношения.
Внук артистки отучился на продюсера во ВГИК. Он уже снял несколько короткометражных работ.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Михаила Задорнова Елена вышла замуж за финикийца и начала творческую деятельность. Сейчас она проживает на Мальте и проводит свои выставки.
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