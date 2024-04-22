Крах надежд: об этих советских актрисах все незаслуженно забыли

Фото: Кадр из к/ф «Крик дельфина», реж. Алексей Салтыков, 1986 г.

Кому из артисток судьба уготовила печальную участь?

Советский кинематограф породил множество талантливых актрис, которые, по тем или иным причинам, не стали популярными, но покорили сердца публики. Своим талантом они дали жизнь режиссерским задумкам и внесли в быт зрителя яркие краски.

Успех зависит от многого. Разрушить актрисе дорогу к славе может даже шикарно сыгранная роль персонажа, который не понравился публике.

Иногда образ, задуманный режиссером, получается настолько хорошо, что люди по ошибке испытывают ненависть не к герою, а к человеку, который его играет. Кому-то не хватает времени раскрыть свой талант из-за того, что их жизнь трагически обрывается, а кто-то мечется между карьерой и семьей.

Тем не менее, в кинематографе важны любые эпизоды и ценятся даже самые небольшие воплощения, ведь фильм строится не только из главных ролей. Эти советские актрисы подавали большие надежды, но их чаяниям о громкой карьере в кино сбыться было не суждено.

Ирина Борисова

Ирина Борисова. Фото: Кадр из к/ф «Только ты», реж. Евгений Шерстобитов, 1972 г.

Свою первую роль актриса Ирина Борисова сыграла в девятом классе. Зрители увидели ее в картине «Последние каникулы» в образе старшеклассницы, к которой неровно дышит главный герой. Эта роль стала для Борисовой определяющей: именно благодаря образу старшеклассницы талант Борисовой разглядели другие режиссеры. Позже они же стали предлагать восходящей знаменитости сотрудничество.

До завершения карьеры зрители могли лицезреть Ирину Борисову еще в десяти фильмах. Успев сполна хлебнуть закулисных трудностей, знаменитость решила сменить профессию, поступить в юридический институт и стать мамой. К карьере в кинематографе она больше никогда не возвращалась.

Знаковыми работами актрисы стали роли в экранизациях: «Новогодние приключения Маши и Вити», «Только ты» «Тени исчезают в полдень».

В этом году, 30 апреля, бывшая актриса отпразднует 71-летие.

Людмила Давыдова

Людмила Давыдова. Фото: Кадр из сериала «Тени исчезают в полдень», 1971 г.

Получив профильное образование во Всероссийском государственном институте кинематографии имени Сергея Герасимова, актриса Людмила Давыдова триумфально ворвалась в кинематограф. За годы карьеры знаменитости удалось блеснуть в 30 ролях, но ни одна из них в итоге не стала главной. Знаменитыми работами Людмилы Давыдовой считают: шпионку Алевтину Кротову из «Игры без правил», польскую антифашистку Крысю в «Майоре Вихре», Наталью Меньшикову в телефильме «Тени исчезают в полдень» и Верку-модистку в детективе «Место встречи изменить нельзя».

Судьба актрисы сложилась достаточно трагично. Она покончила с собой в возрасте 57 лет из-за душевных расстройств, возникших на фоне неудачных браков и проблем с деторождением. Подарив советскому зрителю так много ярких второстепенных образов, актриса не смогла заполучить ни одной главной роли и не нашла своего счастья в личной жизни.

Лариса Барабанова

Лариса Барабанова. Фото: Кадр из к/ф «Эта веселая планета», реж. Юрий Сааков, Юрий Цветков, 1973 г.

Покинувшая мир в 38 лет советская актриса Лариса Барабанова успела оставить после себя 40 сыгранных ролей. Определенного успеха в профессии она добилась благодаря пробивному характеру. В отличие от Людмилы Давыдовой, Барабанова не имела театрального образования, а на свои первые пробы она пришла, едва ей стукнуло 17 лет.

Казалось бы, у режиссеров не было ни одной причины для того, чтобы обратить свое внимание на школьницу. Невыдающаяся внешность, низкий рост, отсутствие опыта — все это играло против Барабановой, но юная Лариса смогла привлечь к себе внимание и добиться получения кинопроб. В дальнейшем, Барабанова приняла решение получить профильное образование и отучилась в Ярославском театральном училище.

Наиболее заметными ролями женщины стали героини из фильмов «Два билета на дневной сеанс», «Лето рядового Дедова», «Эта веселая планета», «Экипажа» и «Мимино».

Татьяна Паркина

Татьяна Паркина. Фото: Кадр из к/ф «Аплодисменты, аплодисменты…», реж. Виктор Бутурлин, 1984 г.

Татьяна Паркина родилась в Риге и переехала в Москву специально ради поступления во Всероссийский государственный институт кинематографии имени Сергея Герасимова. По окончании обучения, ей пришлось вернуться в Латвию, где первое время она проработала певицей. Театральная известность пришла к Паркиной только в 1982 году, когда начинающая актриса сыграла в фильме «Не могу сказать „прощай“».

При жизни одна из главных красавиц советского кинематографа подарила зрителю множество прекрасных образов. Она снялась в 24 фильмах, но самой значимой для нее стала мелодрама «Не могу сказать прощай». Скончалась Татьяна Паркина в 68 лет после затяжной борьбы с онкологией.

Светлана Тарасова

Светлана Тарасова. Фото: Кадр из к/ф «Девушка без адреса», реж. Эльдар Рязанов, 1958 г.

Светлана Тарасова пошла по стопам матери, которая известна по ролям в фильмах «Зоя» и «Шведская спичка». Она провела все детство за кулисами, подражая маме. Годы шли, девочка росла в творческой среде, училась в театральной студии и демонстрировала склонности к творчеству.

Первое приглашение на съемки в кино Тарасова получила, не успев толком окончить театральный институт имени Бориса Щукина. Свою дебютную роль она сыграла в картине «Девушка без адреса»: в ней она воплотила роль девушки Оли, близкой подруги главной героини.

После этого Светлану Тарасову видели еще в пяти фильмах, а после этого ее карьера в кино подошла к концу. Работе в кадре актриса предпочла театральные подмостки.

Не стало Светланы Тарасовой в 1981 году. Она продолжительное время боролась с тяжелой болезнью, но та взяла верх.