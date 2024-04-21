В МВД предложили ужесточить контроль за техосмотром автомобилей
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Изменения должны помощь в борьбе против нарушений обязательных требований при проведении этой процедуры.
В МВД России предложили ввести законопроект, ужесточающий контроль за техническим состоянием транспортных средств. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В частности, речь идет об обязательном наличии тахографа в машине — специального регистратора режима работы водителя.
«Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в области безопасности дорожного движения, утвержденный приказом МВД России от 13 декабря 2021 г. № 1025, дополнить пунктами 6-11 следующего содержания: 6. Три факта внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты «Тахограф или контрольное устройство», — говорится в документе.
При оформлении диагностической карты должна учитываться марка, модель и серийный номер устройства.
Второй пункт нововведения контролирует достоверность фотографий транспортного средства, передаваемых экспертами в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра (ЕАИСТО).
Изменения должны помощь в борьбе против нарушений обязательных требований при проведении техосмотра.
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