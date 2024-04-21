К мемориалу в память о военкоре «Известий» Семене Еремине продолжают нести цветы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Журналист погиб в зоне СВО во время съемок репортажа.

Коллеги погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента «Известий» Семена Еремина продолжают нести цветы к мемориалу в память о нем.

Мемориал, организованный в здании МИЦ «Известия», усыпан красными и белыми розами. Под траурной фотографией журналиста лежит военный шлем.

О гибели Семена Еремина стало известно в пятницу, 19 апреля. Журналисту было 42 года. Он погиб во время съемок репортажа в результате атаки FPV-дрона — после сброса с беспилотника военкор получил ранения, от которых впоследствии скончался.

В СК России сообщили, что Семен Еремин погиб в результате прицельной атаки ВСУ. Ведомство установит всех причастных к гибели Еремина.

Ранее 5-tv.ru писал, что американский политолог Скотт Беннет заявил о необходимости ареста президента Украины Владимира Зеленского вместе с его окружением после гибели военкора. Он также добавил, что киевский режим перестал кого-либо щадить из-за своей кровожадной и дьявольской сущности. Политолог напомнил, что нападение на журналистов является преступлением против человечности.