Российские войска освободили село Богдановка в ДНР

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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О продвижении ВС РФ на фронте рассказали в Минобороны.

Российские силы полностью освободили село Богдановка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения „Южной“ группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка <…>, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка», — сообщили в ведомстве.

Также российскими силами были отражены две контратаки ВСУ в районе Часова Яра и западнее населенного пункта Красное.

Потери противника составили до 440 боевиков, три автомобиля и ЗРК «Оса-АКМ», РСЗО «Град», две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и пять полевых складов боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru показал кадры, как российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.