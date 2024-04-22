Некогда болеть: лучшие способы быстро поднять иммунитет весной

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В межсезонье погода очень обманчива и коварна — всегда есть риски слечь с простудой.

С наступлением тепла риск простудиться, как ни странно, стал только выше. Дело в том, что иммунитет после зимы ослаблен.

Врач Юлия Агишева рассказала «Известиям», как благодаря правильному питанию не слечь дома с температурой. Организм в эту пору испытывает острый дефицит витаминов, из-за чего иммунитет понижается и «открывает двери» для болезней.

Весенние перепады температуры и периодические дожди только усугубляют ситуацию. Есть ряд мер, которые помогут не заболеть в самый неподходящий момент.

Начать стоит именно с профилактики. Эксперты советуют чаще мыть руки, носить маску и избегать скоплений людей.

Даже самый сильный организм будет тяжело справляться, если ему в этом не помочь. Следует обратить внимание на свой гардероб — не стоит при виде первого солнца доставать босоножки и радостно выкидывать шапку.

В межсезонье погода очень обманчива и коварна. С утра вы уходили на работу в футболке, а выходя после нее, можете обнаружить на улице резкое понижение температуры, холодный ветер и дождь.

От продуктов, которые употребляет человек, зависит не только его насыщение и здоровье желудочно-кишечного тракта, но и иммунитет. Сбалансированное питание очень важно.

Необходимо обязательно включать в каждый прием пищи здоровую еду: овощи, зелень, фрукты. Они содержат полезные микроэлементы и поддерживают тело в хорошем состоянии.

Простые углеводы в большом количестве, которые содержатся в выпечке, сдобе, сахаре, шоколаде, не просто бесполезны, но и зря тратят силы организма. Они расщепляются при переваривании до обычной глюкозы и просто откладываются в жир.

«Люди стремятся поддержать организм биологически активными добавками. Но делать это следует только по назначению врача», — разъясняет Агишева.

Чеснок

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Немногие знают, что в чесноке содержится аллицин, который является природным антибиотиком. Аллицин эффективно убивает грамположительные и грамотрицательные бактерии, стафилококк, грибки и паразитов, таких как шистосомы или амебы, вызывающие дизентерию, говорит терапевт Кристина Заплавнова.

Она отметила, что важно есть чеснок именно в сыром виде. Так он окажет значительно большую помощь организму при борьбе с вирусами.

В среднем, требуется 2,5 грамма в день, чтобы ускорить процесс выздоровления. Аллицин обладает свойством летучести, потому хорошо распространяется по организму.

Лук

Фото: www.globallookpress.com / Simon Vollmeyer

В отличие от чеснока, запах лука менее стойкий, потому данное растение чаще выбирают для употребления. Он содержит витамины группы В, марганец, медь, калий и фосфор.

«В репчатом луке (свежем, необработанном термически) есть фитонциды, которые угнетают рост бактерий и грибков», — рассказала Заплавнова.

Специалист отметила, что благодаря луку можно не только повысить иммунитет и избавиться от инфекции, но и снизить уровень сахара в крови, а еще предотвратить появление холестериновых бляшек.

Имбирь

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

Имбирь знаменит свойством замедлять процесс размножения вредоносных бактерий. С его помощью можно устранить кашель, он также снимает спазмы гладкой мускулатуры, благодаря чему облегчает болевой синдром.

В сочетании с вышеупомянутыми растениями, имбирь дает очень мощное средство борьбы с вирусными заболеваниями. Следует учесть его способность поднимать артериальное давление. Людям с сердчено-сосудистыми заболеваниями необходимо учесть этот фактор и выбрать для себя другой метод профилактики.

Квашенная капуста

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

Квашенная капуста содержит большое количество витамина C, который считается основным иммуномодулятором. Она также богата лютеином и зеаксантином.

Их свойства заключаются в антиоксидантном эффекте. При брожении из капусты выделяется ацетилхолин — это вещество поднимает настроение и улучшает память.

При всей своей полезности, это блюдо имеет свои нюансы. Людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше не употреблять квашенную капусту.

Лимон

Фото: www.globallookpress.com / Ralph Kerpa

В этих небольших желтых плодах потрясающий витаминный комплекс. Они богаты витаминами А, E, D, Р, B, насыщены медью, железом, калием, кальцием, натрием, фосфором, цинком и бором. Также в них находится около 0,085% аскорбиновой кислоты.

«В их состав входят, в частности, природные антиоксиданты флавоноиды, а также фитонциды (биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий) и пектин, препятствующий всасыванию вредных веществ», — отметила Заплавнова.

Систематическое употребление лимонов поможет защитить организм от вирусов и бактерий, а еще усваиваться железу, что не даст развиться железодефицитной анемии.

Если следить за своим питанием и придерживаться советов экспертов, то можно избежать неприятных сюрпризов. Готовьтесь к сезону ОРВИ заранее, а лучше всегда поддерживайте витаминный баланс в норме.

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