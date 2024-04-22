Некогда болеть: лучшие способы быстро поднять иммунитет весной
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В межсезонье погода очень обманчива и коварна — всегда есть риски слечь с простудой.
С наступлением тепла риск простудиться, как ни странно, стал только выше. Дело в том, что иммунитет после зимы ослаблен.
Врач Юлия Агишева рассказала «Известиям», как благодаря правильному питанию не слечь дома с температурой. Организм в эту пору испытывает острый дефицит витаминов, из-за чего иммунитет понижается и «открывает двери» для болезней.
Весенние перепады температуры и периодические дожди только усугубляют ситуацию. Есть ряд мер, которые помогут не заболеть в самый неподходящий момент.
Начать стоит именно с профилактики. Эксперты советуют чаще мыть руки, носить маску и избегать скоплений людей.
Даже самый сильный организм будет тяжело справляться, если ему в этом не помочь. Следует обратить внимание на свой гардероб — не стоит при виде первого солнца доставать босоножки и радостно выкидывать шапку.
В межсезонье погода очень обманчива и коварна. С утра вы уходили на работу в футболке, а выходя после нее, можете обнаружить на улице резкое понижение температуры, холодный ветер и дождь.
От продуктов, которые употребляет человек, зависит не только его насыщение и здоровье желудочно-кишечного тракта, но и иммунитет. Сбалансированное питание очень важно.
Необходимо обязательно включать в каждый прием пищи здоровую еду: овощи, зелень, фрукты. Они содержат полезные микроэлементы и поддерживают тело в хорошем состоянии.
Простые углеводы в большом количестве, которые содержатся в выпечке, сдобе, сахаре, шоколаде, не просто бесполезны, но и зря тратят силы организма. Они расщепляются при переваривании до обычной глюкозы и просто откладываются в жир.
«Люди стремятся поддержать организм биологически активными добавками. Но делать это следует только по назначению врача», — разъясняет Агишева.
Чеснок
Немногие знают, что в чесноке содержится аллицин, который является природным антибиотиком. Аллицин эффективно убивает грамположительные и грамотрицательные бактерии, стафилококк, грибки и паразитов, таких как шистосомы или амебы, вызывающие дизентерию, говорит терапевт Кристина Заплавнова.
Она отметила, что важно есть чеснок именно в сыром виде. Так он окажет значительно большую помощь организму при борьбе с вирусами.
В среднем, требуется 2,5 грамма в день, чтобы ускорить процесс выздоровления. Аллицин обладает свойством летучести, потому хорошо распространяется по организму.
Лук
В отличие от чеснока, запах лука менее стойкий, потому данное растение чаще выбирают для употребления. Он содержит витамины группы В, марганец, медь, калий и фосфор.
«В репчатом луке (свежем, необработанном термически) есть фитонциды, которые угнетают рост бактерий и грибков», — рассказала Заплавнова.
Специалист отметила, что благодаря луку можно не только повысить иммунитет и избавиться от инфекции, но и снизить уровень сахара в крови, а еще предотвратить появление холестериновых бляшек.
Имбирь
Имбирь знаменит свойством замедлять процесс размножения вредоносных бактерий. С его помощью можно устранить кашель, он также снимает спазмы гладкой мускулатуры, благодаря чему облегчает болевой синдром.
В сочетании с вышеупомянутыми растениями, имбирь дает очень мощное средство борьбы с вирусными заболеваниями. Следует учесть его способность поднимать артериальное давление. Людям с сердчено-сосудистыми заболеваниями необходимо учесть этот фактор и выбрать для себя другой метод профилактики.
Квашенная капуста
Квашенная капуста содержит большое количество витамина C, который считается основным иммуномодулятором. Она также богата лютеином и зеаксантином.
Их свойства заключаются в антиоксидантном эффекте. При брожении из капусты выделяется ацетилхолин — это вещество поднимает настроение и улучшает память.
При всей своей полезности, это блюдо имеет свои нюансы. Людям, у которых проблемы с желудочно-кишечным трактом, лучше не употреблять квашенную капусту.
Лимон
В этих небольших желтых плодах потрясающий витаминный комплекс. Они богаты витаминами А, E, D, Р, B, насыщены медью, железом, калием, кальцием, натрием, фосфором, цинком и бором. Также в них находится около 0,085% аскорбиновой кислоты.
«В их состав входят, в частности, природные антиоксиданты флавоноиды, а также фитонциды (биологически активные вещества, подавляющие рост и развитие болезнетворных бактерий) и пектин, препятствующий всасыванию вредных веществ», — отметила Заплавнова.
Систематическое употребление лимонов поможет защитить организм от вирусов и бактерий, а еще усваиваться железу, что не даст развиться железодефицитной анемии.
Если следить за своим питанием и придерживаться советов экспертов, то можно избежать неприятных сюрпризов. Готовьтесь к сезону ОРВИ заранее, а лучше всегда поддерживайте витаминный баланс в норме.
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