Экс-госминистр Нагорного Карабаха Варданян впервые с начала голодовки позвонил семье

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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Родственники переживают за его состояние.

Бывший государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, задержанный в Азербайджане в 2023 году, связался с семьей впервые за две недели с начала голодовки. Об этом сообщили его родственники в Telegram-канале.

Согласно постам в мессенджере, 5 апреля Варданян объявил в бакинской тюрьме голодовку.

«После более чем двухнедельного содержания под стражей без права переписки и общения Рубену Варданяну впервые разрешили позвонить семье, когда его близкие привлекли внимание мировой общественности к его голодовке», — говорится в сообщении от 20 апреля.

Во время звонка Варданян рассказал, что все это время находился в полной изоляции. Родственники переживают за его состояние.

Задержание Рубена Варданяна

Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года в Азербайджане. По информации его супруги, Варданяну не дали въехать на территорию Армении. В том же месяце Варданяну предъявили обвинение в финансировании терроризма.

История Нагорного Карабаха — конфликт Армении и Азербайджана

Азербайджан 19 сентября 2023 года начал в Карабахе военную операцию, назвав ее «антитеррористическими мероприятиями локального характера». В Армении, в свою очередь, действия правительства Азербайджана расценили как агрессию. Уже на следующий день, при содействии российских миротворцев, стороны пришли к перемирию, договорившись о прекращении боевых действий.

В октябре того же года премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана, которая включила в себя в том числе Нагорный Карабах, а 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская Республика прекратила свое существование.