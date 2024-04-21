Тело задушенного младенца обнаружили в запертой квартире в Ленобласти

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Кто так жестоко убил новорожденного ребенка?

Тело младенца с признаками удушения нашли в городском поселке Мга в Кировском районе Ленинградской области. Об этом сообщил 5-tv.ru источник. Отмечается, что его 32-летняя мать не выходит на связь с 16:00 прошлого дня.

Источник также добавил, что тело восьмимесячной девочки уже направили в морг, чтобы установить причину смерти. Другие обстоятельства происшествия пока неизвестны. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить подробности инцидента.

Ранее 5-tv.ru писал, что на территории одного из гаражных кооперативов Тулы обнаружили новорожденного младенца без признаков жизни. Тело было найдено в пластиковом контейнере. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье 106 УК «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ход расследования под свой личный контроль взял руководитель следственного управления Владимир Усов.