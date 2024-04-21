«У меня был страх»: почему жена Алдонина не хотела знакомиться с его дочкой от Началовой

Фото: Instagram* / evgeny_aldonin

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Новой супруге футболиста требовалось время, чтобы решиться на важный шаг. Но что ее останавливало?

Супруга футболиста Евгения Алдонина не сразу согласилась познакомиться с дочерью спортсмена от брака с Юлией Началовой. Об этом Ольга рассказала в студии шоу Леры Кудрявцевой на федеральном канале.

Юлия Началова и Евгений Алдонин познакомились в 2005 году, а уже спустя несколько лет после свадьбы знаменитостей на свет появилась их общая дочь Вера.

Первые месяцы в новом статусе и футболист, и певица пребывали вне себя от счастья, а уже спустя полгода после рождения общего ребенка в их браке грянул кризис. Ради дочери супруги всеми силами пытались сохранить отношения, но спустя пару лет стало очевидно — чувства погасли. Спортсмен и певица расторгли отношения в 2011 году, пообещав друг другу сохранить добрые воспоминания о совместном времени.

Алдонин тяжело переживал расставание, ведь он лишился не только возлюбленной, но и возможности часто видеть маленькую дочь. Спортсмен использовал любую возникающую возможность, чтобы обнять Веру, а как только у него выдавалась свободная неделя, тут же мчался к наследнице.

Спустя три года после развода с Началовой Алдонин женился во второй раз. На этот раз честь носить знаменитую фамилию выпала девушке по имени Ольга. Впрочем, на то, чтобы согласиться вступить в статус жены, блондинке потребовалось время.

Появившаяся на свет в семье военного Ольга никогда не мечтала ни о звездном статусе, ни о выгодном замужестве, поэтому общение с Алдониным изначально воспринимала как временное увлечение, призналась она в беседе с Кудрявцевой.

«Я сразу зашла к нему на страницу, поняла, кто это, и подумала: не мой вариант. Я не планировала с ним серьезных отношений и вообще не воспринимала его как спутника жизни», — поделилась Алдонина.

Спустя год общения (на тот момент Ольга еще не вышла за Алдонина замуж), спортсмен захотел познакомить ее с дочерью от первого брака, но потенциальная избранница оказалась категорически против. Уже спустя годы Алдонина призналась — публичная жизнь ее пугала, а свадьба с известным человеком, к тому же бывшим мужем Юлии Началовой, могла привести к скандалу. К тому же, на тот момент модель не могла быть уверена в серьезности намерений Евгения.

«У меня был страх, потому что Женя хотел познакомить меня с Верой очень рано. Тогда у нас еще не начались отношения. Я говорила ему: „Давай пока узнаем друг друга. Зачем травмировать ребенка? Каждую девушку знакомить со своей дочерью не надо“. И только когда я поняла, что мы пара, — то погуляли с Верой. Она открытая, мы сразу нашли общий язык», — порадовалась блогер.

После смерти Юлии Началовой в 2019 году еще на тот момент 13-летняя Вера, несмотря на уговоры отца, осталась жить с бабушкой и дедушкой, родителями певицы. Впрочем, постоянное проживание в доме матери совсем не мешает ей проводить много времени с семьей отца. В младшем брате и крошечной сестре, появившихся на свет у Алдонина во втором браке, Вера и вовсе не чает души!

Ранее 5-tv.ru рассказывал о последнем разговоре Юлии Началовой с дочерью.

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