«Рискованный курс»: в Европе недовольны планами США по российским активам

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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В случае ответа России в первую очередь могут пострадать страны Евросоюза, а не Штаты.

В Европе чиновники недовольны намерением Соединенных Штатов конфисковать российские активы в пользу Украины, ведь под ответный удар РФ в первую очередь попадет именно Евросоюз. Об этом пишет газета The Washington Post.

Отмечается, что американские чиновники оказывали давление на европейских коллег в данном вопросе в ходе заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка, которые прошли на прошлой неделе в Вашингтоне. Несмотря на стремление Штатов прийти с Евросоюзом к «компромиссу», Брюссель отказывается конфисковывать активы РФ.

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«Европейские чиновники также возмущены настойчивостью Америки в том, что они считают рискованным курсом, когда они держат подавляющее большинством активов и любые ответные действия России, вероятно, обрушатся на Европу, а не на Соединенные Штаты», — говорится в публикации.

Европейские политики опасаются, что действия с российскими средствами нарушат международное право, подорвут доверие к евро у инвесторов и спровоцируют ответ России.

Экономическое давление на Россию возникло на фоне проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса от националистов. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Палата представителей США приняла проект о передаче Украине активов России. Документ поддержали 360 конгрессменов, против высказались 58.