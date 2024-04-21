Может привести к раку: кому опасно пить воду с лимоном

Фото: www.globallookpress.com / Creativ Studio Heinemann

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Многие пьют этот напиток натощак по утрам. Оказывается, это полезно далеко не для всех.

Чрезмерное употребление воды с лимоном при проблемах с желудком может привести к онкологии. Об этом рассказал гастроэнтеролог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Многие убеждены, что такая «полезная» вода улучшает пищеварение, поскольку увеличивает уровень кислотности в желудке. Однако, как объяснил специалист, лимон не влияет на данный показатель.

«Она (кислотность — Прим. ред.) не бывает повышенной или пониженной. Речь может идти о большем количестве кислоты или о меньшем, но не о показателях pH. В реальности показатели pH (кислотности) в желудке и так на максимуме. Поэтому лимон не может сделать желудок более кислым, а поскольку лимонная кислота является кислотой, то и защелачивание произойти не может», — написал врач.

Некоторые люди с больным желудком и плохим пищеварением уверяют, что от ежедневного употребления воды с лимоном чувствуют себя гораздо лучше. Эксперт напомнил: напиток содержит эфирные масла с фитонцидами. Вещества действительно оказывают стимулирующее действие, но не на выработок кислоты, а на тонус, моторику и перистальтику желудка.

Людям становится лучше, однако лишь временно. Врач подчеркнул, что это лишь мимолетное устранение симптомов, оно не вылечит, к примеру, воспаление, а также не восстановит кислотность.

«А воспаление желудка — история опасная. Она приводит и к онкологии тоже. Реальное снижение кислотности является признаком атрофии, вместе с которой возникает дефицит железа и анемия, дефицит витамина В12. И сроки развития онкологии достаточно медленные, но время с гастритом летит быстро, и сам не заметишь, как пройдет пять лет», — заключил гастроэнтеролог.

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