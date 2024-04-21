«Наседала на него»: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек готовятся стать родителями

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Знаменитая пара вновь воссоединилась спустя 20 лет. Сумеют ли они наверстать упущенное?

Знаменитые голливудские актеры Дженнифер Лопес и Бен Аффлек планируют стать родителями — звезда сумела уговорить своего супруга завести ребенка. Об этом изданию Life & Style сообщил источник.

Яркая пара поженилась в 2022 году. Удивительная новость порадовала фанатов артистов, ведь актерский дуэт уже состоял в отношениях в 2002-м. Лопес и Аффлек тогда даже назначили свадьбу, однако отменили торжество всего за несколько дней до счастливой даты. Что стало точной причиной расставания — неизвестно до сих пор.

Самое главное, что сейчас знаменитости снова вместе и, судя по всему, очень счастливы. Хотя, безусловно, порой возникают и сложности: Бен Аффлек время от времени проводит время в компании бывшей жены — актрисы Дженнифер Гарнер, поскольку звезда подарила артисту троих детей, поэтому он не особо планировал вновь становиться отцом.

У самой Лопес есть сын и дочка, однако она мечтает о совместном ребенке с избранником. Согласно материалу издания, актер долго противился желанию супруги, но все же решил пойти на уступки.

«Она наседала на него, пока он не согласился. Бен был полностью счастлив с их смешанной семьей, но он любит детей, поэтому и согласился завести еще одного ребенка. В конце концов, он хочет, чтобы Дженнифер была счастлива», — признался источник.

К пополнению в семействе знаменитость подходит очень ответственно. Кроме того, сообщается, что она собирается воспользоваться услугами суррогатной матери. Дженнифер Лопес планирует лично провести отбор подходящей кандидатуры. Но пока остается догадываться, когда же звезды обрадуют фанатов радостной новостью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бен Аффлек и Джей Ло отменили первую свадьбу.